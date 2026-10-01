SRI etabliert globale Dunlop-Kommunikationszentrale

Nach der weitgehenden Übernahme der Dunlop-Markenrechte von Goodyear hat Sumitomo Rubber Industries (SRI) in Großbritannien ein neues Unternehmen gegründet: Dunlop Branding Works Limited. Es soll als globale Kommunikationszentrale für die in seinem Namen enthaltenen Marke dienen. Erfolgte die Gründung bereits im Juli, nimmt die Firma diesen Monat ihren Betrieb auf mit dem Ziel, die globale Markenstrategie des japanischen Reifenherstellers rund um Dunlop voranzutreiben. „Seit über 130 Jahren entwickelt Dunlop innovative Technologien und Produkte und stellt sich stets neuen Herausforderungen. Aufbauend auf der Innovationskraft und Zuverlässigkeit, die das Unternehmen in seiner Geschichte entwickelt hat, wird die neue Firma von Großbritannien aus – dem Geburtsland von Dunlop – in Zusammenarbeit mit der japanischen Zentrale und den regionalen Tochtergesellschaften eine konsistente globale Markenkommunikation durch die Planung und Entwicklung von Werbung, digitalen Inhalten und Markenerlebnissen fördern“, ist einer SRI-Mitteilung zu alldem zu entnehmen.