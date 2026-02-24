Erweiterte Euromaster-Check24-Partnerschaft

, , ,
War die Buchung von Euromaster-Fahrzeugservices über Check24 bisher ausschließlich in Kombination mit einem Reifenkauf möglich, sollen ab sofort nunmehr auch einzelne Kfz-Dienstleistungen wie Fahrzeug-/Auspuffchecks, TÜV-Durchsichten, Lichttests und weitere Wartungs-/Servicearbeiten direkt über das Vergleichsportal buchbar sein (Bild: Euromaster)

Michelins Euromaster-Servicekette und Check24 bauen ihre seit 2023 bestehende Partnerschaft weiter aus. Ab sofort sollen über Reifenservices hinaus auch einzelne Kfz-Dienstleistungen direkt über das Vergleichsportal buchbar sein. Dazu werden unter anderem Fahrzeug- und Auspuffchecks, TÜV-Durchsichten, kostenlose Lichttests und viele weitere Wartungs- und Serviceleistungen gezählt, die anders als bisher nunmehr auch unabhängig von einem Reifenkauf gebucht werden könnten. Damit wollen beide Seiten der steigenden Nachfrage nach flexiblen, digitalen und transparenten Serviceangeboten rund ums Auto Rechnung tragen, heißt es.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert