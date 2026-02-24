https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Euromaster-Autoservice.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-02-24 11:23:102026-02-24 11:23:10Erweiterte Euromaster-Check24-Partnerschaft
Erweiterte Euromaster-Check24-Partnerschaft
Michelins Euromaster-Servicekette und Check24 bauen ihre seit 2023 bestehende Partnerschaft weiter aus. Ab sofort sollen über Reifenservices hinaus auch einzelne Kfz-Dienstleistungen direkt über das Vergleichsportal buchbar sein. Dazu werden unter anderem Fahrzeug- und Auspuffchecks, TÜV-Durchsichten, kostenlose Lichttests und viele weitere Wartungs- und Serviceleistungen gezählt, die anders als bisher nunmehr auch unabhängig von einem Reifenkauf gebucht werden könnten. Damit wollen beide Seiten der steigenden Nachfrage nach flexiblen, digitalen und transparenten Serviceangeboten rund ums Auto Rechnung tragen, heißt es.
