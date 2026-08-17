Check24-Kunden können künftig auch bei Vergölst montieren lassen

Vergölst und Check24 gründen eine Vertriebspartnerschaft. Autofahrer, die ihre Reifen über das Vergleichsportal kaufen, können Vergölst ab September direkt als Servicepartner für die Montage auswählen. Damit wollen „die beiden Unternehmen ihre digitale und stationäre Kompetenz bündeln, um den Reifenkauf und -service noch komfortabler zu gestalten“, wie es dazu in einer Mitteilung zu der als strategisch bezeichneten Partnerschaft heißt. Gleichzeitig seien die Weichen für weitere Optimierungen in der sogenannten Customer Journey gestellt worden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen