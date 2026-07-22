„AT#2“-Profil der Delta4x4-Marke Loder Tire ab sofort lieferbar

Bei der Offroadmesse Abenteuer & Allrad Anfang Juni hat die Delta Geländesport und Zubehör Handels GmbH erstmals einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert, was nach Unternehmensangaben ab sofort ab Lager auch lieferbar ist: Die Rede ist von dem „AT#2“ genannten Profil der Reifeneigenmarke Loder Tire des Anbieters von Geländewagentuning und Offroadzubehör, der seinen Sitz in Pfaffenhofen an der Glonn hat und im Markt eher unter dem Namen Delta4x4 bekannt ist. Neben dem „AT#1“ ist der neue Reifen damit das zweite Loder-Modell, verfügbar in der Dimension 275/70 R18 und gedacht „speziell für Expeditionsfahrzeuge, schwere Camping-Vans und kompromisslose Offroader“.

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