In tragender Funktion – Traglast wird zentrales Thema der Abenteuer & Allrad

Gerade Reifen für den Offroad-, Camper- und Caravaningbereich werden zumeist bis an die Grenzen des Zulässigen belastet – mitunter sogar darüber hinaus. Folglich steht das Thema Lastindex im Fokus, und zwar bei Herstellern wie auch bei Verbrauchern. Während die einen möglichst rollwiderstandsoptimierte und daher zumeist leichte Reifen herstellen wollen und müssen, so wie es der Gesetzgeber eben vorsieht, etwa über die neue Euro-7-Norm, wollen die anderen möglichst tragfähige und damit schwere Reifen. Ein Zielkonflikt der besonderen Art, wie es dazu auf der jüngsten Abenteuer & Allrad Anfang Juni in Bad Kissingen in vielen Gesprächen hieß.

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