Neues Tool für Onlineterminvereinbarungen mit Werkstatt, Reifenhandel etc.

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Mit im Gepäck zur jüngsten Reifenmesse in Köln hatte das Team von Desk Software nicht nur ihre Branchenlösung „Tyreline“, sondern auch ein neues Tool für Onlineterminvereinbarungen (Bild: NRZ/Christian Marx)

Laut der Deutschen Automobiltreuhand GmbH (DAT) bleibt der persönliche Kontakt von Kunden zu ihrer Werkstatt zwar unverzichtbar, doch gleichzeitig würde jeder zweite Pkw-Halter einen Termin für Kundendienst oder Reparaturen online buchen. Wobei laut dem jüngsten DAT-Report, in dem das Unternehmen regelmäßig Daten rund um das Automobil- und Werkstattgeschäft aufbereitet, der Anteil in den Altersgruppen bis hin zu den 49-Jährigen höher ausfällt als für diejenigen, die 50 Jahre oder älter sind. Für Werkstätten und Reifenhändler (oder auch ganz andere Branchen) hat die hinter der Reifenhandelssoftware „Tyreline“ stehende Desk Software & Consulting GmbH eine Lösung rund um Onlineterminvereinbarungen entwickelt und bei der diesjährigen Reifenmesse „The Tire Cologne“ als Neuheit präsentiert. „Clever-Termin“ ist laut Desk-Teamleiter Kevin Haas schnell eingerichtet, klar aufgebaut und einfach zu bedienen. Wer sich dafür interessiert, kann das Tool drei Monate lang kostenlos testen.

In den Altersgruppen bis hin zu den 49-Jährigen ist die Bereitschaft zur Onlinebuchung eines Werkstatttermins höher als bei denjenigen Pkw-Haltern, die 50 Jahre oder älter sind (Bild: DAT)

In den Altersgruppen bis hin zu den 49-Jährigen ist die Bereitschaft zur Onlinebuchung eines Werkstatttermins höher als bei denjenigen Pkw-Haltern, die 50 Jahre oder älter sind (Bild: DAT)

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