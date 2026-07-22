Neues Tool für Onlineterminvereinbarungen mit Werkstatt, Reifenhandel etc.

Laut der Deutschen Automobiltreuhand GmbH (DAT) bleibt der persönliche Kontakt von Kunden zu ihrer Werkstatt zwar unverzichtbar, doch gleichzeitig würde jeder zweite Pkw-Halter einen Termin für Kundendienst oder Reparaturen online buchen. Wobei laut dem jüngsten DAT-Report, in dem das Unternehmen regelmäßig Daten rund um das Automobil- und Werkstattgeschäft aufbereitet, der Anteil in den Altersgruppen bis hin zu den 49-Jährigen höher ausfällt als für diejenigen, die 50 Jahre oder älter sind. Für Werkstätten und Reifenhändler (oder auch ganz andere Branchen) hat die hinter der Reifenhandelssoftware „Tyreline“ stehende Desk Software & Consulting GmbH eine Lösung rund um Onlineterminvereinbarungen entwickelt und bei der diesjährigen Reifenmesse „The Tire Cologne“ als Neuheit präsentiert. „Clever-Termin“ ist laut Desk-Teamleiter Kevin Haas schnell eingerichtet, klar aufgebaut und einfach zu bedienen. Wer sich dafür interessiert, kann das Tool drei Monate lang kostenlos testen.