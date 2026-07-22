Automotive-Ersatzgeschäft Europa bleibt „einer der attraktivsten Wachstumsmärkte“

Laut einer aktuellen Analyse der Unternehmensberatung Berylls by AlixPartners bleibt der europäische Automotive Aftermarket trotz Transformation der Automobilindustrie einer der attraktivsten Wachstumsmärkte. Demnach soll der Ersatzteilmarkt in Europa von derzeit 198 Milliarden Euro bis 2035 auf rund 270 Milliarden Euro anwachsen. „Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,2 Prozent wächst der Markt deutlich schneller als der Fahrzeugbestand selbst“, sagt Arthur Kipferler, Partner und Managing Director bei Berylls by AlixPartners. Als Haupttreiber der erwarteten Entwicklung zählt er eine kontinuierlich alternde Fahrzeugflotte, steigende Ersatzteilpreise sowie höhere Arbeitskosten im Servicegeschäft auf. Während sich die öffentliche Diskussion weiterhin stark auf Elektromobilität und den Neuwagenmarkt konzentriere, entstünden die größten wirtschaftlichen Potenziale zunehmend im Aftermarket, heißt es. Dabei werden insbesondere Automobile mit einem Alter von mehr als sieben Jahren als wichtiger Profitpool der kommenden Dekade angesehen.

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