Stillstand ist für freie Werkstätten „keine Option“

„Angesichts des rasanten Wachstums der Elektromobilität gilt es, Kompetenzen gezielt auszubauen, die Zusammenarbeit zu stärken und sich frühzeitig für die Zukunft des Fahrzeugservice aufzustellen“, richtet Point S als international aufgestellter Verbund unabhängiger Reifenhandels- und Autoservicebetriebe einen klaren Appell an den freien Werkstattmarkt. Elektrofahrzeuge seien „längst Realität“ und kämen daher zunehmend auch auf den Hof freier Kfz-Betriebe, womit dort der Bedarf an neuen Qualifikationen und technischen Kompetenzen rasant wachse. In diesem Zusammenhang schlägt Point S eine Brücke zu seinem kürzlichen Motorsportsponsoring bei dem Formel-E-Lauf Anfang Juli in Shanghai/China – und zur nach der letztjährigen Premiere zweiten Ausgabe seines „Next Generation Campus“ in diesem Herbst.

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