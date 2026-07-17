Gemeinsamer Automechanika-Auftritt von Autel und Herth+Buss

Zu den gut 4.400 zur Automechanika erwarteten Ausstellern zählt auch der Spezialist für Kfz-Teile, Diagnose und Werkstattausrüstung Herth+Buss. Bei der vom 8. bis zum 12. September in Frankfurt am Main stattfindenden Messe zeigt sich das Unternehmen als Vertriebspartner der Diagnosegeräte dieses Anbieters vor Ort zusammen mit Autel. Mit einer erweiterten Messepräsenz auf 250 Quadratmetern an neuem Standort in Halle 9.0 wolle man gemeinsam einen Treffpunkt für den persönlichen Austausch mit Kunden und Branchenpartnern bieten, heißt es. Und natürlich zeigen, was man in den Bereichen Fahrzeugdiagnose, Bewertung, Diagnose und Instandsetzung von Hochvoltbatterien sowie Achsvermessung und ADAS-Kalibrierung (Advanced Driver Assistance Systems/Fahrerassistenzsysteme) zu bieten hat. Dazu gehören unter anderem die Elparts- und Jakoparts-Sortimente im Bereich Fahrzeugelektrik bzw. Ersatzteile für asiatische Fahrzeuge, Produkte der Marke Busching mit „Lösungen für nahezu alle Bereiche der Werkstattausrüstung“ oder Wiha-Handwerkzeuge für den Hochvoltbereich. Neben dem Messeauftritt ist Herth+Buss zudem auf den Fachbühnen der Automechanika vertreten, um so Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Fahrzeugdiagnose zu geben.