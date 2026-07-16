Wenigstens rund 500 Aussteller bei diesjähriger Essen Motor Show dabei

Bei der Messe Essen GmbH laufen die Vorbereitungen für die von ihr ausgerichtete Essen Motor Show, die im vergangenen Jahr mehr als 200.000 Besucher anlockte und in diesem vom 28. November bis zum 6. Dezember – der 27. November ist ein sogenannter Preview Day – wieder ihre Tore in der Ruhrmetropole öffnet. Zwar können sich an einer Präsenz dort interessierte Unternehmen nach wie vor noch für eine Messebeteiligung anmelden, doch nach derzeitigem Stand ist schon jetzt klar, dass mindestens rund 500 Aussteller vor Ort Flagge zeigen werden.

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