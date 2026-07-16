Wenigstens rund 500 Aussteller bei diesjähriger Essen Motor Show dabei

, ,
Eintrittskarten für die diesjährige Essen Motor Show sind im Onlineticketshop der Messe bereits erhältlich – Besucher können sich nach aktuellem Anmeldestand auf mindestens rund 500 vor Ort vertretene Aussteller freuen (Bild: Messe Essen)

Bei der Messe Essen GmbH laufen die Vorbereitungen für die von ihr ausgerichtete Essen Motor Show, die im vergangenen Jahr mehr als 200.000 Besucher anlockte und in diesem vom 28. November bis zum 6. Dezember – der 27. November ist ein sogenannter Preview Day – wieder ihre Tore in der Ruhrmetropole öffnet. Zwar können sich an einer Präsenz dort interessierte Unternehmen nach wie vor noch für eine Messebeteiligung anmelden, doch nach derzeitigem Stand ist schon jetzt klar, dass mindestens rund 500 Aussteller vor Ort Flagge zeigen werden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert