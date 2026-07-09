„Clean Sweep“ von Bridgestone-Teams bei den acht Stunden von Suzuka

Bei dem Acht-Stunden-Rennen in Suzuka (Japan) – dem dritten von vier Läufen der diesjährigen Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) – waren Teams, die auf Bridgestone-Reifen an ihren Maschinen vertrauen, noch deutlich dominanter als davor schon auf den Strecken in Le Mans (Frankreich) und in Spa-Franchorchamps (Belgien). Denn bei dem motorsportlichen Wettbewerb im Heimatland des Reifenherstellers gingen die ersten 13 Plätze komplett an ihn bzw. an Teams, die auf seinen Gummis an den Start gegangen sind. Insofern habe die diesmal regengeprägte Ausgabe des japanischen Klassikers, bei dem sich Honda HRC zum bereits fünften Mal in Folge den Gesamtsieg sichern konnte, einmal mehr die Leistungsfähigkeit Bridgestones bei einem der anspruchsvollsten Langstreckenrennen der Welt unterstrichen, freut sich der Anbieter, der neben den sieben permanent von ihm unterstützten EWC-Teams erneut auch mehrere japanische Mannschaften exklusiv mit Reifen ausstattete.

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