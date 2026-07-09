Dortmunder Messe „Motorräder“ mit neuem Auftritt

Die als Veranstalter hinter der „Motorräder“ in ihrer Heimatstadt stehende Messe Dortmund GmbH hat ihr einen neuen Auftritt spendiert. Mit dem Claim „Start your Season“ und einem als kraftvoll beschriebenen Design will man das nächste Kapitel der über 40-jährigen Geschichte der Motorradmesse schreiben, die das nächste Mal vom 4. bis zum 7. März kommenden Jahres stattfindet und damit gerade einmal anderthalb Wochen nach der auf einen Frühjahrstermin verschobenen Motorradmesse „Intermot“ in Köln. Treffe die Motorradbranche zum Start in die Saison traditionell in Dortmund auf die Motorrad-Community, gehe es dort um neue Modelle und Technik, Zubehör, Reisen und Shows, vor allem aber um die Leidenschaft für das Motorradfahren, heißt es. Der Marken-Relaunch der „Motorräder“, im Zuge dessen die Website, Social-Media-Kanäle, Newsletter und Kommunikationsmittel der Messe auf das neue Design umgestellt werden, soll diese Mischung sichtbarer machen und zeige „klar, warum Dortmund die führende Motorradmesse im Herzen Deutschlands“ sei.

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