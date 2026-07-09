Zuverlässige Reifen vermindern Ausfallzeiten in der Landwirtschaft

Während der Grünlandsaison steht Landwirten oft nur ein kurzes Zeitfenster für die Ernte zur Verfügung, wobei sich unerwartete Ausfallzeiten gerade dann unmittelbar auf die Futterqualität, die betriebliche Effizienz und die Gesamtproduktivität auswirken können, sagt der Reifenhersteller Global Rubber Industries (GRI) aus Sri Lanka. „Wenn das Wetter nur kurze Erntefenster zulässt und jede Arbeitsstunde zählt, benötigen Landwirte Maschinen, auf die sie sich jederzeit verlassen können“, erklärt das Unternehmen. Vor diesem Hintergrund wird darüber hinaus betont, dass zu zuverlässigen Maschinen eben auch eine ebenso zuverlässige Bereifung gehört, um den Betrieb unter entsprechend anspruchsvollen Einsatzbedingungen aufrechtzuerhalten. Mit Letzterem meint der Anbieter Reifen beispielsweise seine „Green-XLR“-Serie, die entwickelt worden sei, um – wie es weiter heißt – „zuverlässige Traktion, hohe Widerstandsfähigkeit und optimalen Bodenschutz zu bieten und Landwirten dabei zu helfen, ihre Produktivität auch in den arbeitsintensivsten Phasen der Saison aufrechtzuerhalten“.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen