https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/BRV-Service-Award-2026.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-06-22 14:47:522026-06-22 15:47:40Noch knappere „Kiste“ hinter dem Sieger des BRV-Service-Awards
Noch knappere „Kiste“ hinter dem Sieger des BRV-Service-Awards
Dass es Bridgestone, Falken und Michelin ins Finale geschafft hatten bei dem in diesem Jahr vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) erstmals vergebenen Service-Award, hatte die NEUE REIFENZEITUNG ebenso schon berichtet genauso wie darüber, welche dieser drei Reifenhersteller bzw. -marken welchen Podiumsplatz hat erobern können. Doch wie sieht der Zieleinlauf hinter diesem Trio aus?
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