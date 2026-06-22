Noch knappere „Kiste“ hinter dem Sieger des BRV-Service-Awards

Dass es Bridgestone, Falken und Michelin ins Finale geschafft hatten bei dem in diesem Jahr vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) erstmals vergebenen Service-Award, hatte die NEUE REIFENZEITUNG ebenso schon berichtet genauso wie darüber, welche dieser drei Reifenhersteller bzw. -marken welchen Podiumsplatz hat erobern können. Doch wie sieht der Zieleinlauf hinter diesem Trio aus?

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