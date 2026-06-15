https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/06/Freuen-sich-ueber-die-BRV-Service-Awards-Markus-Mozdzanowski-von-Bridgestone-Thomas-Langer-von-Falken-und-Markus-Bast-von-Michelin.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-06-15 17:58:452026-06-15 13:11:20Falken gewinnt ersten BRV-Service-Award klar vor Michelin und Bridgestone
Falken gewinnt ersten BRV-Service-Award klar vor Michelin und Bridgestone
Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) hat auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung, die vergangene Woche im Vorfeld zur Tire Cologne in Köln stattfand, erstmals die neuen BRV-Service-Awards für Industriepartner im Segment der Consumer-Reifen verliehen. Mit dem Award will der BRV „die Servicequalität und partnerschaftliche Zusammenarbeit der Reifenindustrie mit dem Handel“ honorieren, wie es dazu heißt. Besonders überzeugen konnte dabei Falken.
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