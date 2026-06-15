Falken gewinnt ersten BRV-Service-Award klar vor Michelin und Bridgestone

Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) hat auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung, die vergangene Woche im Vorfeld zur Tire Cologne in Köln stattfand, erstmals die neuen BRV-Service-Awards für Industriepartner im Segment der Consumer-Reifen verliehen. Mit dem Award will der BRV „die Servicequalität und partnerschaftliche Zusammenarbeit der Reifenindustrie mit dem Handel“ honorieren, wie es dazu heißt. Besonders überzeugen konnte dabei Falken.

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