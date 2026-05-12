Auch beim Service-Award des BRV stehen die Finalisten schon fest

Nicht nur bei dem vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) vergebenen Ausbildungs-Award stehen die drei Finalisten fest. Gleiches gilt für den in diesem Jahre erstmals von der Branchenvertretung vergebenen sogenannten Service-Award, nachdem gut 250 von deren Mitgliedern in einem Online-Voting Bridgestone, Falken und Michelin als die drei Anwärter auf die Ränge Gold, Silber und Bronze in Sachen Toppartner des Reifenhandels gewählt haben. Welcher dieser drei Anbieter aus den Reihen der Reifenindustrie letztendlich wie in den Bereichen Lieferfähigkeit und Termintreue, Bestell- und Logistikprozesse, Konditionen und Partnerschaftlichkeit, Unterstützung durch Kundenservice und Außendienst sowie Marketing- und Schulungsunterstützung überzeugen und resultierend daraus welchen Platz auf dem Podium erobern konnte, wird im Rahmen der am Vortag der Reifenmesse „The Tire Cologne“ abgehaltenen BRV-Mitgliederversammlung am 8. Juni in Köln bekannt gegeben.