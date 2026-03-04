Branchenverband BRV ruft Service-Award ins Leben

Ähnlich wie der Verband der Reifenspezialisten Österreichs (VRÖ) regelmäßig Auszeichnungen vergibt in den beiden Kategorien Pkw und Lkw an Reifenhersteller, ruft nunmehr auch der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) zusätzlich zu seinen lange etablierten Ausbildungs-Awards einen sogenannten Service-Award ins Leben. Damit sollen zukünftig die „Toppartner des Handels“ aus den Reihen der Industrie gewürdigt werden, die im Segment Consumer-Reifen (Pkw/Llkw) durch besondere Servicequalität und partnerschaftliche Zusammenarbeit überzeugen. Die erste Preisverleihung ist für die BRV-Mitgliederversammlung am 8. Juni bzw. am Vortag der diesjährigen Reifenmesse „The Tire Cologne“ in Köln vorgesehen. „Exzellenz im Reifenhandel und -service ist nur dann möglich, wenn auch das Zusammenspiel mit den Produktlieferanten zuverlässig und effizient funktioniert“, sagt BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin. „Mit dieser Auszeichnung geben wir dem Handel eine Stimme und machen Servicequalität messbar. Partnerschaftlichkeit entlang der Lieferkette ist ein entscheidender Stabilitätsfaktor, auch für unsere Branche“, ergänzt er.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen