Euromaster-Netzwerk wächst um gleich 16 neue Franchisebetriebe

Einmal mehr macht Euromaster mit etlichen Neuaufnahmen von sich reden. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, habe das Netzwerk, das zu Michelin gehört, in den vergangenen Wochen immerhin 14 neue Franchisepartner mit 16 Standorten unter Vertrag nehmen können, die nun ihre Beflaggung wechseln. Ein entscheidender Erfolgsfaktor dabei sei „die konsequente Digitalisierungsstrategie“, die man bei Euromaster verfolge.

Besonders im Bereich der Reifeneinlagerung setze Euromaster eigenen Worten zufolge „neue Maßstäbe“. So habe sich einer der neuen Partner für einen Netzwerkwechsel entschieden, „um von einer innovativen Digitallösung von Euromaster zu profitieren“, denn mit der Weiterentwicklung des Systems TopM by Euromaster könnten Betriebe nun ihren Einlagerungsprozess optimieren. Euromaster: „Vom Etikettendruck mit allen relevanten Informationen im QR-Code über das automatische Auslesen der Reifeninformationen inklusive Profiltiefenerfassung bis hin zur vollständigen Rückübertragung aller Daten in das Warenwirtschaftssystem ist alles automatisiert“ werde der gesamte Prozess umfassend abgebildet.

„Unsere digitalen Lösungen sorgen für spürbare Effizienz im Werkstattalltag und entlasten die Mitarbeiter deutlich“, erklärt Markus Popp, One Network Director Euromaster Deutschland und Österreich. „Das ist für viele Betriebe ein starkes Argument, sich unserem Netzwerk anzuschließen.“

Zwischen Juni und September starten in Deutschland elf neue Franchisepartner mit insgesamt 13 Standorten: Frachtspezialist Berthold (Zwickau), Kfz-Service Hansen (Düren), AMS Reese (Regensburg), TCS (Bretten), Kfz-Technik Schuhmann (Salz bei Neustadt und Bad Brückenau), Auto?Louis (Kirchheim unter Teck), AWK Autowerkstatt Kienberger (Prichsenstadt und Gerolzhofen), Prok-Räder (Seubersdorf), A.R. Fahrzeugtechnik (Schongau), Banana Wheels (Rosbach vor der Höhe) und Auto Oberfrank (Mertingen). Auch in Österreich wächst das Euromaster-Netzwerk unterdessen weiter: Mit Auto Aigner (Gresten), dem Autohaus Erdberg (Wien) und Pro Tyres Reifen- und Felgenhandel (Hard) schließen sich drei neue Partner an.

„Flexibilität und Innovation sind für uns zentrale Erfolgsfaktoren. Wir freuen uns, dass sich immer mehr Partner für unser Franchisemodell entscheiden“, so Markus Popp abschließend.