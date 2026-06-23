Dunlop meldet sich zurück beim Goodwood Revival

Dunlop tritt erstmals als Presenting Partner des Goodwood Revival auf. Das historische Motorsportevent, das in diesem Jahr vom 18. bis 20. September stattfindet, wird unter dem Namen „Goodwood Revival presented by Dunlop“ ausgetragen und markiert die Rückkehr des 137 Jahre alten Reifenherstellers auf den legendären Goodwood Motor Racing Circuit im äußersten Süden Englands. Dunlop war bereits einer der ursprünglichen Sponsoren der Rennstrecke, als diese 1948 eröffnet wurde. Auch in den 1950er- und 1960er-Jahren blieb Dunlop ein bedeutender Partner in Goodwood, unter anderem durch Präsenz auf Tribünen und Boxengebäuden. Seit der Wiederaufnahme des Rennsports im Jahr 1998 im Rahmen des Goodwood Revival ziert das Dunlop-Logo zudem kontinuierlich die Reifenflanken legendärer Rennfahrzeuge, so der Hersteller in einer Mitteilung.

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