Mögliche Schließung noch eines Goodyear-Werkes – 1.700 Beschäftigte betroffen

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Laut einer Goodyear-Sprecherin führt der US-Hersteller Gespräche mit der Arbeitnehmervertreterseite hinsichtlich einer Schließung seines Reifenwerkes Fayetteville im US-Bundesstaat North Carolina bis Ende 2027 (Bilder: CBS 17/YouTube/Screenshots)

Nach zuletzt den Standorten in Fulda und in Fürstenwalde hierzulande sowie dem im südafrikanischen Kariega/Port Elisabeth plant Goodyear offenbar, ein weiteres seiner Reifenwerke zu schließen. Wie Medien von der anderen Seite des Atlantiks berichten, steht demnach die Produktion in Fayetteville im US-Bundesstaat North Carolina und damit im Heimatland des Konzerns, wo er Pkw-Reifen herstellt, auf der Streichliste.

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