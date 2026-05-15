Mögliche Schließung noch eines Goodyear-Werkes – 1.700 Beschäftigte betroffen

Nach zuletzt den Standorten in Fulda und in Fürstenwalde hierzulande sowie dem im südafrikanischen Kariega/Port Elisabeth plant Goodyear offenbar, ein weiteres seiner Reifenwerke zu schließen. Wie Medien von der anderen Seite des Atlantiks berichten, steht demnach die Produktion in Fayetteville im US-Bundesstaat North Carolina und damit im Heimatland des Konzerns, wo er Pkw-Reifen herstellt, auf der Streichliste.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen