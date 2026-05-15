https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/05/Goodyear-Fayetteville.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-05-15 11:11:482026-05-15 11:11:48Mögliche Schließung noch eines Goodyear-Werkes – 1.700 Beschäftigte betroffen
Mögliche Schließung noch eines Goodyear-Werkes – 1.700 Beschäftigte betroffen
Nach zuletzt den Standorten in Fulda und in Fürstenwalde hierzulande sowie dem im südafrikanischen Kariega/Port Elisabeth plant Goodyear offenbar, ein weiteres seiner Reifenwerke zu schließen. Wie Medien von der anderen Seite des Atlantiks berichten, steht demnach die Produktion in Fayetteville im US-Bundesstaat North Carolina und damit im Heimatland des Konzerns, wo er Pkw-Reifen herstellt, auf der Streichliste.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!