Verlingieri ist neuer Manager Retail Switzerland bei GRS

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„Die strategische Entwicklung der Goodyear-Retail-Systems-Konzepte in der Schweiz, die Akquise neuer Partner und den Ausbau der unterstützenden Bausteine möchte ich gerne vorantreiben“, sagt Marco Verlingieri, der seit dem 1. Mai als neuer Manager Retail Switzerland der GRS fungiert (Bild: GRS)

Zum 1. Mai hat Marco Verlingieri als Manager Retail Switzerland die Verantwortung für die Fachhandelskonzepte der Goodyear Retail Systems (GRS) in der Schweiz übernommen.

Damit folgt er in dieser Position auf Marco Fabbro, der seit 2018 ihr Premio-Konzept im Land der Eidgenossen geleitet hatte, mit seinem Know-how dem Netzwerk als Marktbegleiter aber erhalten bleibt: Denn zum selben Stichtag wechselte Fabbro in das Schweizer Vertriebsteam von Goodyear, um den Reifenfachhandelsbetrieben dort künftig weiterhin als Ansprechpartner zur Seite zu stehen. Verlingieri startete bereits 2023 im Schweizer Goodyear-Vertrieb als Customer Development Manager Wholesale und strategischer Ansprechpartner für das Premio-Netzwerk in der Schweiz, bevor er 2017 in die Vertriebsorganisation von Cooper eintrat und im Zuge der Übernahme dieses Herstellers durch Goodyear in den Markenvertrieb letzteren Konzerns wechselte.

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