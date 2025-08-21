Goodyear schließt sein einziges Werk in Afrika

Im Juni hatte Goodyear EMEA angekündigt, das Consumer- und OTR-Reifenwerk im südafrikanischen Kariega bei Gqeberha – dem früheren Port Elisabeth – schließen zu wollen. Seither haben Arbeitnehmervertreter sowie Vertreter der lokalen Behörden mit dem Hersteller über die Fortführung des Produktionsstandortes verhandelt. Wie sich jetzt zeigt, ohne Erfolg. Wie unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, sei das Werk nun Ende vergangener Woche und damit 78 Jahre nach seiner Inbetriebnahme offiziell geschlossen worden. Von der Schließung betroffen sind rund 900 Mitarbeiter. Das Werk in Kariega war Goodyears einziges in Afrika.