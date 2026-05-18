Bridgestone kann seine Profitabilität in EMEA-Region deutlich steigern

Im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres konnte sich Bridgestone konzernweit überaus stabil entwickeln. Wie der aus Japan stammende Hersteller berichtet, legte der Umsatz und 5,2 und der bereinigte operative Gewinn um sogar 9,7 Prozent zu. Daraus ergibt sich eine noch einmal verbesserte Umsatzrendite, die nunmehr bei 11,0 Prozent liegt. Profitieren konnte Bridgestone dabei auf der operativen Ebene vor allem durch eine Verbesserung der Rohstoffkostensituation, der Wechselkurse sowie des Produkt-Preis-Mixes, während sich die Absätze negativ ausgewirkt haben, wie dazu im Bericht zu lesen ist.

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