Grip, Grips und große Träume: Das Trio für das BRV-Award-Finale steht

Elias Radermacher, Ben Fritz Vetter und Maya Wellmann: Das sind die drei Nominierten für das Finale im diesjährigen BRV-Ausbildungs-Award – in alphabetischer Reihenfolge! Nach gründlicher Prüfung der vielen Bewerbungen, die Ausbildungsabsolventen aus Unternehmen der Reifenbranche dieses Jahr im Wettbewerb des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk eingereicht haben, hat die Fachjury in einem Meeting letzte Woche die beiden Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik und die Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement als Top3-Ausbildungsabsolventen des Jahres ausgewählt. Bis zur Preisverleihung bleibt es allerdings spannend: Erst am 8. Juni in Köln werden, im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung des Verbandes, die Platzierungen der „Nominees“ verkündet und die Preise verliehen.

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