Millioneninvestment in Warenlager am Conti-Standort Mount Vernon

Continental hat den Bau eines neuen hochautomatisierten Fertigwarenlagers an seinem Standort in Mount Vernon (Illinois) angekündigt, wo der Hersteller sein größtes Reifenwerk in den USA betreibt. Seit dessen Eröffnung 1974 und damit mehr als 50 Jahre werden vor Ort Reifen produziert, wobei die Fabrik durch die General-Tire-Übernahme 1987 zum Konzern kam und heute dort auf 320.000 Quadratmetern Produktionsfläche Pkw-, Van- und Nutzfahrzeugreifen hergestellt werden. Die Gesamtproduktionskapazität wird mit rund 11,4 Millionen Reifen pro Jahr angegeben, wobei der mehr als 3.500 Mitarbeiter zählende Standort von Conti als „wichtiger Bestandteil des Produktions- und Liefernetzwerks in der Region Nord- und Südamerika“ beschrieben wird. Das neue Lager, in das insgesamt rund 76 Millionen US-Dollar (knapp 65 Millionen Euro) investiert werden sollen, ist demnach dafür gedacht, vor allem die Nachfrage in Nordamerika zu bedienen sowie das Serviceniveau und die Kundenbetreuung weiter zu verbessern. Es wird eine Fläche von mehr als sechs American-Football-Feldern umfassen und rund 500.000 Pkw-Reifen aufnehmen können. Der Baubeginn ist für diesen Sommer vorgesehen, die Inbetriebnahme für 2027.

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