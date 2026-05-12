Hohe Leistungsdichte bei den Ganzjahresreifen der Topmarken

Anlässlich der Vorstellung seines neuesten Ganzjahresreifens „Vector All Season 4“ hat Goodyear auf die Ergebnisse zweier Produktvergleiche verwiesen. Bei denen musste sich das Profil, das „neue Maßstäbe im Ganzjahressegment“ setzen soll, gegen vier Modelle seiner Hauptwettbewerber beweisen bzw. gegen Reifen solcher Anbieter, die wie der Anbieter selbst gemäß Auswertung der NEUE REIFENZEITUNG zu den fünf erfolgreichsten Marken bei den Reifentests 2025 zählten. Einerseits hat das Unternehmen seinen neuen Reifen durch den TÜV Süd prüfen lassen. Andererseits hat ihm auch AutoBild bei einem Kurztest „aufs Profil gefühlt“ und ihn – wie auch Modelle von Continental, Michelin und Pirelli – für „vorbildlich“ befunden. Und selbst wenn Bridgestones „Turanza All Season 6“ dabei als Fünfter im Bunde „nur“ auf das Gesamturteil „gut“ gekommen ist, so stellt AutoBild bei dieser Gelegenheit aktuellen Allwetterprofilen gleich noch ein recht ordentliches Zeugnis aus: Sie seien „eine sichere Alternative für Kompaktwagen“.

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