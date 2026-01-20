Zusätzliche/erweiterte Themenabdeckung bei kommender „Tire Cologne“

In einem für die Januar-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG geführten Interview hatte Ingo Riedeberger – im Range eines Direktors bei der Koelnmesse GmbH verantwortlich für die Ausrichtung der „The Tire Cologne“ – unlängst bereits einen kurzen Ausblick auf Neuerungen im Rahmen-/Eventprogramm der vom 9. bis zum 12. Juni stattfindenden Reifenmesse in Köln gegeben. Gemeint damit ist unter anderem das sogenannte „Innovation Lab“ bei der Messe als nach seinen Worten „neue Themenfläche, die sich übergeordnet mit der Herstellung von Reifen beschäftigt“. Wie es vonseiten der Kölner dazu jetzt weiter heißt, soll damit ein klares Zukunftssignal für die internationale Reifenbranche gesetzt werden. Als weiterentwickeltes Leitformat rücke es die Kreislaufwirtschaft in den Mittelpunkt, wobei durch die zusätzliche Segmenterweiterung „Material & Production“ nachhaltige Materialien, smarte Fertigungsprozesse und zirkuläre Wertschöpfungssysteme entlang der Reifenproduktion ganzheitlich erlebbar würden.

