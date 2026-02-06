Ab sofort Anmeldungen für BRV-Mitgliederversammlung möglich

Anmeldungen zur Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) werden ab sofort entgegengenommen. Die Zusammenkunft findet – wie immer in Jahren mit einer Reifenmesse – am Vortag der diesjährigen „The Tire Cologne“ statt, also am 8. Juni. Sie steht unter dem Motto „Perspektiven – was geht, was kommt, wie bleibt die Branche agil?”, soll bei ihr doch die Frage im Mittelpunkt stehen, wie sich die Reifenhandelsbranche angesichts veränderter Konsumgewohnheiten, steigender Kosten, Personalknappheit und Nachfolgeproblemen und des zunehmenden Wettbewerbs zukunftsfähig aufstellen kann. An einer Teilnahme interessierte BRV-Mitglieder können zur Anmeldung ein Onlineformular nutzen: Ein Link dorthin findet sich auf der Verbandswebsite über den Menüpfad „Der BRV“ –> „Veranstaltungen“ –> „Mitgliederversammlung“. Ebenda werden zudem Informationen zum Programm der Zusammenkunft bereitgehalten, in deren Rahmen unter anderem nicht zuletzt die Gewinner des Ausbildungs-Awards 2026 der Branchenvertretung gekürt werden.