Rückruf einiger weniger Goodyear „Eagle F1 SuperSport“ in den USA

Auf der anderen Seite des Atlantiks ruft Goodyear knapp 70 Reifen des Typs „Eagle F1 SuperSport“ zurück, weil es laut der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) bei ihnen zu einer Ablösung der Lauffläche kommen könnte. Betroffen sind demnach zwölf Reifen der Größe 305/30 ZR21 sowie weitere 57 Einheiten in der Dimension 255/35 ZR20. „Diese Ablösung der Reifenlauffläche kann zum Verlust der Fahrzeugkontrolle und damit zu einem erhöhten Unfallrisiko führen“, wie sich den entsprechenden Unterlagen aus der NHTSA-Rückrufdatenbank dazu entnehmen lässt. Die Ursache für die Ablösung der Reifenlauffläche sei noch nicht geklärt, heißt es dort weiter.

Anders als Ende 2024 bei einem Rückruf desselben Reifentyps in Europa – ebenfalls wegen möglicher Laufflächenablösung – sind die aktuell betroffenen Profile am Konzernstandort in Hanau produziert worden und nicht wie im anderen Fall im luxemburgischen Reifenwerk Düdelingen des Herstellers: Gefertigt wurden sie demnach in der 35. bis 37. Kalenderwoche 2025 (305/30 ZR21) respektive in der 36. bis 37. Kalenderwoche 2025 (255/35 ZR20). Insofern sind die fraglichen 21-Zöller anhand einer DOT-Nummer im Bereich zwischen „1DMKXJD1R3525“ und „1DMKXJD1R3725“ erkennbar, während die zurückgerufenen 19-Zoll-Ausführungen eine der beiden DOT-Nummern „1DM5VJACR3625“ oder „1DM5VJACR3725“ auf der Seitenwand tragen.