Rückruf von Goodyear-Reifen des Typs „Eagle F1 SuperSport“

Goodyear ruft weltweit 46 Reifen des Typs „Eagle F1 SuperSport“ in den beiden Dimensionen 295/30 ZR22 (103Y) und 315/30 ZR22 (107Y) zurück. Davon sollen 37 im deutschen Markt gelandet sein, während laut dem Safety Gate genannten EU-Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte auch welche nach Frankreich und Slowenien gelangt sind. „Abweichungen in der Fertigung können zu einer Profilverformung und zur Ablösung der Lauffläche führen“ heißt es beim KBA zur Begründung für den Rückruf der in der zwölften Kalenderwoche dieses Jahres (18. bis 24. März 2024) im Luxemburger Werk Düdelingen (luxemburgisch: Diddeleng/französisch: Dudelange) des Herstellers produzierten und online verkauften Reifen. Konkret betroffen sind demnach lediglich solche Modelle, die entweder „1L1K8JB1R1224“ oder „1L1HAJC1R1224“ als DOT-Nummer auf ihrer Seitenwand tragen.