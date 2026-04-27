Maxxis International und Top Service Team schließen Rahmenvereinbarung

Maxxis International und Top Service Team haben eine Rahmenvereinbarung geschlossen, mit der Maxxis gelisteter Lieferant der Kooperation wird; die Vereinbarung gilt offiziell ab dem 1. Mai. Die Zusammenarbeit knüpfe an die bisherigen Erfahrungen mit der Marke Maxxis an und greife zugleich die vorhandene Nachfrage aus dem Markt auf, heißt es dazu vonseiten der beiden Partner. Die neue Vereinbarung soll den Rahmen schaffen, „die gemeinsame Marktbearbeitung künftig noch gezielter weiterzuentwickeln“.

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