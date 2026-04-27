Maxxis International und Top Service Team schließen Rahmenvereinbarung

Team-Geschäftsführer Suraj Batija und Roman Gaebel, Vertrieb bei Maxxis, schließen eine Rahmenvereinbarung, mit der die Partner die gemeinsame Marktbearbeitung künftig noch gezielter weiterentwickeln wollen (Bild: Maxxis International)

Maxxis International und Top Service Team haben eine Rahmenvereinbarung geschlossen, mit der Maxxis gelisteter Lieferant der Kooperation wird; die Vereinbarung gilt offiziell ab dem 1. Mai. Die Zusammenarbeit knüpfe an die bisherigen Erfahrungen mit der Marke Maxxis an und greife zugleich die vorhandene Nachfrage aus dem Markt auf, heißt es dazu vonseiten der beiden Partner. Die neue Vereinbarung soll den Rahmen schaffen, „die gemeinsame Marktbearbeitung künftig noch gezielter weiterzuentwickeln“.

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