Martins-Industries-Gründer und -Präsident Depelteau verstorben

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Am 19. April ist Martin Depelteau, Gründer und Präsident des kanadischen Werkstattausrüsters Martins Industries, im Alter von gerade einmal 54 Jahren verstorben (Bild: NRZ/Christian Marx)

Am 19. April ist Martin Depelteau, Präsident des kanadischen Werkstattausrüsters Martins Industries, im Alter von gerade einmal 54 Jahren verstorben. Das 2002 von ihm gegründete Unternehmen hat er zu einem weltweit aktiven Anbieter von Reifenausrüstung und -zubehör entwickelt und nicht zuletzt durch Übernahmen etwa von Safety Seal oder von Business Line Ltd. (Checkpoint) dessen internationale Präsenz beständig ausgebaut. In den vergangenen Jahren hatte sich Depelteau schrittweise aus dem operativen Tagesgeschäft des Unternehmens zurückgezogen, um einen reibungslosen und gut geplanten Übergang zu ermöglichen. Seitens Martins Industries wird Kunden, Lieferanten und Partnern des Anbieters in diesem Zusammenhang versichert, dass die Führung, der Betrieb und die Verpflichtungen des Unternehmens auch nach dem Tod seines Gründers/Präsidenten unverändert bleiben.

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