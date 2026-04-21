Anbieter Hamaton beteiligt an RDKS-Livesessions bei der „Tire Cologne“

Wie die ebenfalls im Bereich Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) aktiven Unternehmen Alcar, ATEQ, Bartec Auto ID, BH Sens, RTS und TireCheck beteiligt sich auch der Anbieter Hamaton an der speziellen Themenfläche des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) in Halle 8 am Stand B020 bei der „The Tire Cologne“, wo an einer typischen Zugkombination reale Situationen aus dem Reifen- und RDKS-Service an Nutzfahrzeugen gezeigt werden sollen. „In diesen Live-Sessions demonstrieren wir die Installation, Programmierung und Wartung von RDKS an Schwerlastreifen. Wir erörtern außerdem die wichtigsten Aspekte für die Flottensicherheit und zeigen die Kosteneinsparungen für Flottenmanager auf“, ruft Hamaton Besucher der Messe Anfang Juni in Köln dazu auf, vor Ort „ihr Wissen über die Anforderungen an RDKS für Nutzfahrzeuge zu erweitern und die Kluft zwischen Theorie und Praxis zu überbrücken“. Abgesehen von der Präsenz auf der BRV-Bühne zeigt der Anbieter bei der „Tire Cologne“ zudem als einer von aktuell rund 360 erwarteten Ausstellern auch wieder mit einem eigenen Stand Flagge (Halle 8, Stand E035), um über seine Produktpalette an RDKS-Sensoren und -Diagnosetools sowie insbesondere eben gerade über seine diesbezüglichen Lösungen für Nutzfahrzeuge zu informieren.