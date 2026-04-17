Bei der „Tire Cologne“ legt Bartec den Fokus insbesondere auf Nfz-RDKS

Auf der seit dem Stand von 357 vorgestern um weitere drei auf nunmehr 360 Unternehmen/Marken angewachsenen Ausstellerliste zur Anfang Juni stattfindenden Reifenmesse „The Tire Cologne“ steht auch die Bartec Auto ID GmbH. Sie will in Köln wieder ihre universellen Lösungen rund um Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) vorstellen und in diesem Jahr eigenen Worten zufolge den Fokus insbesondere auf Anwendungen für Nutzfahrzeuge legen. Wie es weiter heißt, werde man vor Ort (Halle 8/Stand D 019) aber nicht nur seine „gewohnt unkomplizierten und zuverlässigen RDKS-Lösungen“ zeigen, die sich demnach speziell auf die Anforderungen im professionellen Nutzfahrzeugbereich anpassen lassen. „Ein besonderes Highlight ist die RDKS-Nutzfahrzeugaktionsfläche, die sich ebenfalls in Halle 8 befindet. Hier lädt Bartec zu mehreren Präsentationen ein, bei denen Experten die neuesten Entwicklungen und Lösungen für Nfz-RDKS vorstellen“, ergänzt das in Koblenz ansässige Unternehmen. Wer Interesse daran hat, sollte sich die Termine am 9. Juni (13:30-14:00 Uhr), 10. Juni (10:30-11:00 Uhr) und 11. Juni (13:30-14:00 Uhr) im Kalender vormerken.