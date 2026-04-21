Bis 10. Mai Preisbremse auch für Reifen(-services) bei ATU

Analog zu der von der Bundesregierung eingeführten sogenannten Spritpreisbremse, die Tankstellen das Anheben ihrer Kraftstoffpreise nur noch einmal am Tag um 12 Uhr mittags erlaubt, gibt es nun auch bei ATU eine Preisbremse. Denn zumindest bis zum 10. Mai will die Werkstattkette die Preise für alle Produkte und Dienstleistungen einfrieren, um so – wie das Unternehmen sagt – „ein deutliches Zeichen für Verlässlichkeit und Fairness“ zu setzen. „Faire Preise und transparente Leistungen sind für uns keine Ausnahme, sondern unser täglicher Anspruch. Wir möchten, dass unsere Kunden wissen: Auf ATU ist Verlass – heute und auch morgen“, wie es in diesem Zusammenhang vonseiten der ATU-Geschäftsführung heißt.

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