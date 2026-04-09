https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Auf-der-Tire-Cologne-will-TireCheck-typische-Servicefaelle-bei-RDK-Systemen-von-Nutzfahrzeugen-direkt-am-Fahrzeug-praesentieren.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-04-09 10:32:332026-04-08 13:41:35TireCheck mit Live-Demonstrationen auf dem Walk of Services der Tire Cologne präsent
TireCheck mit Live-Demonstrationen auf dem Walk of Services der Tire Cologne präsent
TireCheck will sich auf der kommenden Tire Cologne als OEM-Zulieferer und ganzheitlicher Lösungsanbieter rund um RDK-Systeme und Reifenmanagement präsentieren. Im Fokus stehen werden dabei „sowohl die neuen Entwicklungen im Bereich integrierter Systeme für OEMs als auch deren Anwendung im Servicealltag“, wie dazu das Unternehmen mit Sitz in Herbrechtingen (Baden-Württemberg) erläutert. Ein besonderes Highlight des Messeauftritts werde dabei die Live-Demonstrationen im Rahmen des Messeformats Walk of Services.
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