Tire Cologne setzt auf Qualität in bewegten Zeiten – Klares Schwerpunkte-Duo

Es sind nur noch wenige Wochen, bis die Koelnmesse ihre Pforten zur diesjährigen Tire Cologne öffnet. Wie ist der Planungsstand der kommenden Reifenmesse? Was ist dabei neu? Und warum sollte sie ein unverzichtbarer Termin für alle sein, die beruflich im Reifenmarkt zu tun haben? Diese und weitere Fragen beantworteten die Verantwortlichen hinter der Messe nun gestern im Rahmen eines Presseevents. Eine der zentralen Nachrichten dabei: Die neue Schwerpunktsetzung der Tire Cologne mit dem sogenannten Walk of Services scheint auf eine große Nachfrage auf Ausstellerseite zu treffen. Eine weitere zentrale Nachricht: Die erwarteten Besucher- und Ausstellerzahlen sollen auf dem Niveau der 2024er Messe liegen, womit man angesichts der allgemeinen Marktlage nicht unzufrieden ist, wie die NEUE REIFENZEITUNG dazu in Köln erfuhr.

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