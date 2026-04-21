Mehr zum „Summer“ der Goodyear-Marke Cooper

Vor einiger Zeit hatte Goodyear auf den neu gestalteten Webseiten seiner Zweitmarke zwar bereits alle für das Pkw- und Van-Segment gedachten sechs neuen Cooper-Profile für den Sommer-, Ganzjahres- und Wintereinsatz präsentiert. Doch nun reicht der Hersteller weitere Informationen zumindest zu dem „Summer“ genannten Pkw-Reifen nach, der beim Auto-Motor-und-Sport-Sommerreifentest in diesem Frühjahr „gut“ abgeschnitten hatte. Das Portfolio des Newcomers umfasst demnach 162 SKUs (Stock Keeping Units/Artikelnummern) für Felgendurchmesser von 14 bis 21 Zoll. Zumal laut Goodyear damit 81 Prozent der in der EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) am stärksten nachgefragten Dimensionen abgedeckt würden, um mit diesem breiten Angebot bestmöglich „Händler in der Sommersaison 2026 und darüber hinaus zu unterstützen“. Aber auch paar weitere technische Details verrät der Anbieter zu dem neuen Reifen bzw. dazu, wie er Energieeffizienz, sicheres Bremsen auf nasser Fahrbahn und hohe Laufleistung unter einen Hut bringen soll.

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