Eine „Tire-Cologne“-Zielmarke bereits erreicht

Seit Mitte/Ende März ist auf den Webseiten der Koelnmesse GmbH die Ausstellerliste für die von ihr mit dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) als Partner bzw. ideellem Träger veranstalteten Reifenmesse „The Tire Cologne“ abrufbar. Seither hat die Zahl der Ausstellerbuchungen für die Veranstaltung vom 9. bis zum 11. Juni stetig zugenommen. Wurden anfangs gut 280 Unternehmen gelistet, ist deren Anzahl mittlerweile auf beinahe 360 angewachsen. Auf jeden Fall haben die Kölner damit ein erstes Ziel bereits erreicht. Denn bei einem Pressevent parallel zur Veröffentlichung besagter Ausstellerliste auf den Webseiten zu der Reifenmesse hatte „Tire-Cologne“-Direktor Ingo Riedeberger davon gesprochen, dass dieses Jahr mit rund 350 Ausstellern aus 32 Ländern gerechnet werde.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen