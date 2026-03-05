AZuR-Partner kommen in Österreich zu ihrem Jahrestreffen zusammen

Ende Februar fand das nun bereits sechst AZuR-Partnertreffen statt. Gastgeber dabei: KIAS Recycling aus dem oberösterreichischem Ohlsdorf; das Unternehmen betreibt die einzige Altreifenrecyclinganlage Österreichs. Die über 70 Teilnehmer hatte dabei ein volles Programm auf der Agenda mit Fachvorträgen, Workshops sowie einer Führung durch das Recyclingwerk. Außerdem bot das Treffen den Partnern reichlich Zeit für den persönlichen und professionellen Austausch zu den Themen der europäischen Reifen- und Recyclingbranche. AZuR-Netzwerkkoordinatorin Christina Guth freute sich über das „persönliche Engagement der Partner aus ganz Europa, frische Impulse aus Fachvorträgen und lebhafte Diskussionen, aus denen spannende Ideen für den zukunftsweisenden Ausbau der Reifenkreislaufwirtschaft resultierten“, betonte sie dazu im Nachgang zu dem Treffen. Einen Schwerpunkt des Partnertreffens bildete die Vorstellung der drei AZuR-Projektgruppen Runderneuerung, mechanisches Recycling und chemisches Recycling. Die Projektgruppen präsentierten ihre Highlights, Herausforderungen und Aktivitäten für 2026.