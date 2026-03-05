Prometeon sichert sich erstmals einen der begehrten VRÖ-Awards

Vergangene Woche konnte der Verband der Reifenspezialisten Österreichs (VRÖ) beim dritten Werkstattforum der Zeitschrift Auto & Wirtschaft (A&W) in Wien wieder seine im Markt populären Awards in den Kategorien Pkw-Reifen und Lkw-Reifen verleihen. Erstmals auf dem Podium dabei: der Nutzfahrzeugreifenspezialist Prometeon Tyre Group. „Wir schätzen diese Auszeichnung sehr. Sie zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die klare Ausrichtung von Prometeon, die hohe Produktqualität und das starke Partnernetzwerk haben sich bewährt“, betont dazu Tino Schunath, beim Reifenhersteller als CEO für den DACH-Markt verantwortlich. Während sich Prometeon den dritten Platz beim VRÖ-Award für Lkw-Reifen sichern konnte, kamen Dunlop und Continental auf die Plätze eins und zwei. Dunlop konnte sich außerdem auch Platz eins in der Pkw-Reifen-Wertung der VRÖ-Awards sichern, gefolgt von Continental und Nokian Tyres.