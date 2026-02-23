Vier Branchenunternehmen beim DISQ-Servicepreis 2026 erfolgreich

Gemeinsam mit dem Nachrichtensender N-TV hat das Deutsche Institut für Servicequalität (DISQ) Unternehmen ausgezeichnet, die im zurückliegenden Jahr mit hoher Servicequalität überzeugt haben. Grundlage des Ganzen ist demnach „eine umfassende Auswertung von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Beiträgen“, wobei sowohl etablierte Unternehmen als auch junge Anbieter und Start-ups berücksichtigt wurden. Konkret sollen über 2.400 Testkontakte, rund 270.000 Kundenstimmen sowie gut 86.600 Social-Media-Beiträge zu mehr als 2.940 Unternehmen ausgewertet worden sein. „Im Zentrum der Untersuchung standen dabei die Vor-Ort-Beratung, der Onlineservice, der Service am Telefon und per E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter“, so das DISQ, das basierend auf seinen Analysen in 97 Kategorien die jeweils besten Anbieter gekürt hat.

In Sachen „Mobilität – Service vor Ort“ ist nur ein Anbieter ausgezeichnet worden: das Premio-Handelskonzept von Goodyear Retail Systems (GRS). Gleichwohl ist das Unternehmen nicht das einzige aus bzw. rund um die Reifenbranche, das sich über einen Servicepreis freuen kann. Zumal in der Kategorie „Fahrzeugteile & Zubehör – Kundenurteil“ über den auf die Poleposition gekommenen Anhängeranbieter Böckmann hinaus Continental den zweiten und Reifen.com den dritten Platz einfahren konnten. Zudem war Euromaster in der Disziplin „Fahrzeugservice – Kundenurteil“ erfolgreich neben den Parkflächenbetreiber B+B Parkhaus GmbH & Co. KG und dem Unternehmen Mr. Wash (Waschanlagen), wobei es in diesem Fall offenbar keine weitere Differenzierung hinsichtlich der jeweiligen Platzierung der drei Anbieter gibt.