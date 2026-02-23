Rücktritt: Hankook-Holdinggesellschaft hat künftig nur noch einen CEO

Nach dem Rücktritt von Cho Hyun-Bum als CEO von Hankook & Company Ende vergangener Woche wird die Holdinggesellschaft, die auch über dem Reifenhersteller Hankook Tire & Technology steht, künftig nur noch von einem CEO geführt: Park Jong-Ho. Vor seinem Rücktritt hatte Cho Hyun-Bum einen Rechtsstreit gegen seinen älteren Bruder Cho Hyun-Shick verloren, früher Berater von Hankook & Company. Dieser hatte auf Aufhebung von Verwaltungsratsbeschlüssen zu Kompensationsfragen geklagt, an denen Cho Hyun-Bum mitgewirkt hatte, obwohl bei ihm ein Interessenskonflikt vorgelegen habe. Südkoreanischen Medienberichten zufolge sei der Rücktritt von Cho Hyun-Bum eine Reaktion auf das besagte Urteil.