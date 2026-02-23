https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Park-Jong-Ho-ist-kuenftig-einziger-CEO-von-Hankook-and-Company.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-23 12:01:432026-02-23 15:41:46Rücktritt: Hankook-Holdinggesellschaft hat künftig nur noch einen CEO
Rücktritt: Hankook-Holdinggesellschaft hat künftig nur noch einen CEO
Nach dem Rücktritt von Cho Hyun-Bum als CEO von Hankook & Company Ende vergangener Woche wird die Holdinggesellschaft, die auch über dem Reifenhersteller Hankook Tire & Technology steht, künftig nur noch von einem CEO geführt: Park Jong-Ho. Vor seinem Rücktritt hatte Cho Hyun-Bum einen Rechtsstreit gegen seinen älteren Bruder Cho Hyun-Shick verloren, früher Berater von Hankook & Company. Dieser hatte auf Aufhebung von Verwaltungsratsbeschlüssen zu Kompensationsfragen geklagt, an denen Cho Hyun-Bum mitgewirkt hatte, obwohl bei ihm ein Interessenskonflikt vorgelegen habe. Südkoreanischen Medienberichten zufolge sei der Rücktritt von Cho Hyun-Bum eine Reaktion auf das besagte Urteil.
