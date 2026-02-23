Ankündigung zusätzlicher Größen von Momos „M40 All Season“

Angesichts einer weiter steigenden Marktnachfrage nach Ganzjahresreifen baut der italienische Großhändler Univergomma das Größenangebot des „M40 All Season“ seiner Eigenmarke Momo Tires für dieses Produktsegment weiter aus. Ab dem zweiten Quartal soll das Profil in 23 zusätzlichen Dimensionen verfügbar sein, womit sich die Zahl der Referenzen für Pkw und SUVs nach Unternehmensangaben auf 180 erhöhe. Wobei in Sachen Felgendurchmesser der Bereich von 14 bis 22 Zoll abgedeckt werde und für Nutzfahrzeuge 24 Größen von zwölf bis 17 Zoll zur Verfügung stünden, heißt es darüber hinaus. Zudem weist der Anbieter darauf hin, dass der Ganzjahresreifen Geschwindigkeitsindizes bis hin zu Y (bis 300 km/h) vorweisen und hinsichtlich des Kriteriums Nasshaftung beim EU-Reifenlabeling je nach Dimension mit einer Einstufung in der besten Klasse „A“ aufwarten kann. „Mit dieser Erweiterung stärkt Momo Tires seine Position im Value-Performance-Segment und setzt auf europäische Produktion, breite Anwendungspalette und Lieferkontinuität – Faktoren, die für den unabhängigen Fachhandel zunehmend entscheidend sind“, wie die Italiener befinden, die beim Vertrieb von Momo-Reifen mit Reifen Straub als Generalimporteur für den deutschen und österreichischen Markt zusammenarbeiten.