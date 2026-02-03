Vorläufige Bilanz: Durchwachsenes Reifenjahr 2025

Selbst wenn Zukunftsprognosen immer schwierig sind und in der derzeit doch recht unsicheren wirtschaftlichen Lage des Landes ganz besonders, hatte der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) bei der Vorlage seiner Bilanz zum deutschen Reifenersatzgeschäft 2024 doch einen vorsichtigen Blick in Richtung des Jahres 2025 gewagt, das nun inzwischen hinter uns liegt. Vorhergesagt wurde damals mehr oder weniger Stillstand im Consumer-Segment – also bei Reifen für Pkw/SUVs/4×4-Fahrzeuge und Llkw – sowie allenfalls ein leichtes Plus bei Lkw-/Busreifen, was den Absatz des Handels in Richtung Verbraucher (Sell-out) betrifft. Gemäß Daten des Wirtschaftsverbandes der deutschen Kautschukindustrie (WdK) scheint das tatsächliche Ergebnis zumindest für letztere der beiden Produktkategorien sogar besser als erwartet ausgefallen zu sein, während bei der Vermarktung von Consumer-Reifen die schwarze Null im vergangenen Jahr verfehlt wurde bzw. von ihnen doch einiges weniger als gedacht an die Frau oder den Mann gebracht werden konnte als 2024. Bei einem Blick auf in die einzelnen Produktteilsegmente oder auch auf den Absatz der Industrie in Richtung Handel (Sell-in) drängt sich eigentlich unmittelbar durchwachsen als passendste Beschreibung für das Reifenjahr 2025 hierzulande an.

