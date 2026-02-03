Vorteil für Handelspartner: Bridgestone startet 3+1-Aktion für Teleskopladerreifen

Bridgestone unterstützt seine Handelspartner im Agrar- und Industriereifensegment in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer gezielten Verkaufsförderung für die kommende Saison. Ab sofort startet die „3+1 Sell-In-Einführungsaktion“ für den VH-IND-Teleskopladerreifen von Bridgestone mit Enliten-Technologie, die sich exklusiv an den Handel richtet.

