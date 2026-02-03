https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Bridgestone-Teleskopladerreifen.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-02-03 16:43:202026-02-03 14:52:53Vorteil für Handelspartner: Bridgestone startet 3+1-Aktion für Teleskopladerreifen
Vorteil für Handelspartner: Bridgestone startet 3+1-Aktion für Teleskopladerreifen
Bridgestone unterstützt seine Handelspartner im Agrar- und Industriereifensegment in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einer gezielten Verkaufsförderung für die kommende Saison. Ab sofort startet die „3+1 Sell-In-Einführungsaktion“ für den VH-IND-Teleskopladerreifen von Bridgestone mit Enliten-Technologie, die sich exklusiv an den Handel richtet.
