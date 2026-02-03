Beissbarths Easy Tread 2.0 erhält Selbstreinigungs-Upgrade

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/01/Vor-drei-Jahren-praesentierte-Beissbarth-Easy-Tread-2.0-und-bietet-nun-ein-optionales-Selbstreinigungs-Upgrade-an.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-03 12:15:102026-01-23 12:17:33Beissbarths Easy Tread 2.0 erhält Selbstreinigungs-Upgrade
Beissbarth präsentiert ein Upgrade für den vor gut drei Jahren vorgestellten Reifenscanner Easy Tread 2.0: Ein neues, automatisches Druckluftreinigungskit soll den manuellen Wartungsaufwand auf ein Minimum reduzieren und gleichzeitig die Prozesssicherheit im Werkstattbetrieb steigern. Damit biete Beissbarth „eine intelligente Lösung für Herausforderungen wie Staub, Schmutz und Wasser, die im Werkstattalltag die Messumgebung belasten können“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Prüf- und Servicegeräteanbieters.
