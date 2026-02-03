Beissbarths Easy Tread 2.0 erhält Selbstreinigungs-Upgrade

Vor drei Jahren präsentierte Beissbarth sein automatisiertes Profiltiefenmessgerät Easy Tread 2.0, für die der Prüf- und Servicegeräteanbieter nun ein optionales Selbstreinigungs-Upgrade anbietet (Bild: Beissbarth)

Beissbarth präsentiert ein Upgrade für den vor gut drei Jahren vorgestellten Reifenscanner Easy Tread 2.0: Ein neues, automatisches Druckluftreinigungskit soll den manuellen Wartungsaufwand auf ein Minimum reduzieren und gleichzeitig die Prozesssicherheit im Werkstattbetrieb steigern. Damit biete Beissbarth „eine intelligente Lösung für Herausforderungen wie Staub, Schmutz und Wasser, die im Werkstattalltag die Messumgebung belasten können“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Prüf- und Servicegeräteanbieters.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert