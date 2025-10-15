AutoBild-Allrad-Winterreifentest: „Über Billigreifen (…) erst gar nicht nachdenken“

Das Fazit des neuesten Winterreifentests im Allrad-Special der AutoBild-Ausgabe 42/2025 geht einmal mehr in dieselbe Richtung wie die Zusammenfassungen der Ergebnisse der bisher anlässlich der diesjährigen Herbstumrüstung veröffentlichten Produktvergleiche des ADAC, der Autozeitung oder des vorherigen AutoBild-Ganzjahresreifentests. Autofahrer sollten „über Billigreifen (…) erst gar nicht nachdenken“, heißt es mit Blick konkret auf diejenigen beiden Modelle, die beim aktuellen AutoBild-Allrad-Test von zwölf Winterprofilen in der Größe 215/55 R17 98V für kompakte SUVs auf die beiden letzten Plätze gefahren sind. Demgegenüber haben gleich vier Modelle „vorbildlich“ abgeschnitten, von denen sich zwei den Testsieg teilen.

