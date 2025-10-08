Im Autozeitung-Winterreifentest setzten sich die „etablierten Marken“ durch

Wie zuvor schon der ADAC oder AutoBild bei ihren jüngsten Winterreifen- respektive Ganzjahresreifentests hat auch die Autozeitung bei ihrem jüngsten Produktvergleich von Profilen speziell für die kalte Jahreszeit das Augenmerk unter anderem darauf gelegt, inwieweit „Billigreifen“ bzw. „Preisknaller aus China“ mit Produkten aus dem sogenannten Premiumsegment mithalten können. „Wer in erster Linie günstig fahren will, kommt mit den Billigreifen am besten weg. Allerdings ziehen diese nicht nur Nachteile in der Umweltbelastung nach sich, sondern erfordern auch teils signifikante Zugeständnisse bei Komfort, Performance und Sicherheit“, sagt Autozeitung-Tester Martin Urbanke, nachdem er insgesamt zehn Modelle in der Größe 245/45 R19 102V/W einer ausgiebigen Prüfung auf Schnee, bei Nässe und im Trockenen unterzogen hat. Zumal sich dabei die Premiumprodukte der etalierten Marken „als wirklich empfehlenswert“ entpuppt hätten. Wobei sich mit Blick auf die von ihnen an den Tag gelegten Leistungen „deren höherer Kaufpreis sich angesichts des Sicherheitsgewinns schnell relativiert“, wie es weiter heißt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen