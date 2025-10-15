Wohl nur 30 Reifen von Goodyears aktuellem Fulda-Rückruf betroffen

Nachdem vor zwei Wochen der Goodyear-Rückruf von Fulda-Reifen des Typs „EcoControl HP2“ in der Größe 225/50 R18 99W XL bekannt geworden war, hat die von dem Hersteller selbst als „Teil des Engagements des Unternehmens für Produktqualität und -sicherheit“ beschriebene Angelegenheit zwischenzeitlich Eingang auch in die für solche Dinge gedachte Datenbank des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) gefunden. „Profilbrüche oder Profiltrennung“ bei den betroffenen Produkten könnten zu einem Verlust der Fahrzeugkontrolle führen, heißt es ebenda zum Grund für den Rückruf. Dieser gilt – wie von der NEUE REIFENZEITUNG bereits berichtet – lediglich für solche Reifen des betreffenden Typs und der entsprechenden Größe, die in der 45. Kalenderwoche 2024 in Goodyears slowenischem Werk produziert wurden. Laut den weiteren Angaben in der KBA-Rückrufdatenbank soll es sich um weltweit gerade einmal 28 Exemplare handeln, wobei laut dem Hersteller alle betroffenen Reifen kostenlos ausgetauscht werden, die anhand der DOT-Nummer 1H378JAFR4524 auf ihrer Seitenwand identifiziert werden können. „Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Goodyear-Händler“, wie er darüber hinaus empfiehlt.